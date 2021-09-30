Городской голова Мукачева Андрей Балога выписал себе высокие надбавки, чем создал конфликт интересов и нарушил закон о противодействии коррупции.

Об этом пишет ресурс «Слово и дело».

Мэр городка отдельным указом постановил, что за усердный труд и высокие показатели ему полагается премия в размере 55% от оклада и половина зарплаты, как надбавка.

Также он проголосовал за получение материальной помощи на решение бытовых вопросов и дополнительной выплате на оздоровление при выходе в отпуск. Сумма на это равнозначна одной мэрской зарплате.

Факт конфликта интересов он проигнорировал и спокойно проголосовал за проект решения «Про условия работы Мукачевского городского головы».

В Нацагентстве по противодействию коррупции посчитали такие действия противозаконными.

Напомним, временный директор Николаевского городского дворца культуры и искусств незаконно выписал себе премий на 83 тысячи гривен.