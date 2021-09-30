Самоназначенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о единой с Москвой армии и назвал Беларусь «форпостом» России.
Об этом он заявил в интервью с корреспондентом CNN.
Нелегитимный лидер Беларуси в начале рассуждал о прочности союничества Минска и Москвы, после чего затронул военную сторону альянса.
— У нас создана на западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся Западная часть вооруженных сил России будет поддерживать, — пригрозил Александр Лукашенко.
Он добавил, что при необходимости эту группу армий можно будет развернуть в течении месяца.
Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает оккупированный Россией Крым частью РФ.
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Самоназначенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о единой с Москвой армии и назвал Беларусь «форпостом» России.
Об этом он заявил в интервью с корреспондентом CNN.
Нелегитимный лидер Беларуси в начале рассуждал о прочности союничества Минска и Москвы, после чего затронул военную сторону альянса.
— У нас создана на западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся Западная часть вооруженных сил России будет поддерживать, — пригрозил Александр Лукашенко.
Он добавил, что при необходимости эту группу армий можно будет развернуть в течении месяца.
Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает оккупированный Россией Крым частью РФ.
|
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