Самоназначенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о единой с Москвой армии и назвал Беларусь «форпостом» России.

Об этом он заявил в интервью с корреспондентом CNN.

Нелегитимный лидер Беларуси в начале рассуждал о прочности союничества Минска и Москвы, после чего затронул военную сторону альянса.

— У нас создана на западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся Западная часть вооруженных сил России будет поддерживать, — пригрозил Александр Лукашенко.

Он добавил, что при необходимости эту группу армий можно будет развернуть в течении месяца.

Напомним, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает оккупированный Россией Крым частью РФ.