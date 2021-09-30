Минобороны начало внутреннее расследование после публикаций в прессе о вероятных связях офицеров Нацакадемии сухопутных войск имени Сагайдачного с движением «Centuria», которое американцы считают ультраправым.

Об этом пишет ZAXID.

Первым про якобы ультраправую «Центурию» написали американские журналисты из Института Джорджа Вашингтона. В докладе утверждалось, что среди офицеров академии культивируется жесткая идеология.

— По крайней мере с 2019 Centuria объявила несколько мобилизаций, призывая идеологически настроенных членов ВСУ добиваться перевода в определенные подразделения, где служат члены группы. Чтобы привлечь новых членов, группа через свой канал в Telegram, у которого более 1200 подписчиков и специальный бот для мобилизации — продолжает рекламировать свою роль в ВСУ и доступ к западным программ обучения, вооруженных силам и обмену, — говорилось в справке о движении.

На сайте самой «Центурии» указано, что они являются общественным движением и воспринимают себя государственниками в европейском понимании.

— Мы — ветераны, вернувшиеся с фронта, и молодежь, которая готовится в наших рядах к военной службе в рядах Национальной гвардии и Вооруженных силах Украины, — таким образом позиционируют себя члены движения.

В первую очередь под проверку Минобороны попала спортивная организация.

— Военной службе правопорядка ВСУ также поручено провести служебную проверку информации относительно обстоятельств заключения и последствий реализации Управлением физической культуры и спорта Министерства обороны Украины договора о сотрудничестве с общественной организацией «Украинская федерация смешанных боевых искусств», — заявили в ведомстве.

В самой академии любые связи с радикальными формированиями категорически отрицают.

— У нас такая организация не действовала и не действует. Мы не можем знать, выпускников и курсантов связанных с этой организацией. Возможно, они делают какие-то внутренние собрания, общественную активность. Но в Академии такая организация никогда не существовала. Никто не поддерживает такие движения, — подчеркнул спикер военной академии Антон Миронович.

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