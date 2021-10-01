Собака премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса «отличилась» во время встречи главы правительства с его словацким коллегой Эдуардом Хегером.

Об этом сообщает Associated Press.

Встречу двух лидеров, которая проходила в афинской резиденции Кириакоса Мицотакиса, нарушил громкий лай Пината (кличку пса можно перевести как Арахис).

Собака разлаялась как раз тогда, когда его хозяин говорил о поддержке евроинтеграционных устремлений балканских стран.

Кириакосу Мицотакису пришлось объясняться — мол, он совсем недавно забрал питомца из приюта для животных. И действительно «первым псом» Греции Арахис стал в апреле, но уже успел познакомиться с некоторыми мировыми лидерами.

— Он впервые вмешивается в пресс-конференции. Обычно он просто встречает гостей у дверей и ведет себя более вежливо, — добавил глава греческого правительства.

Премьер Словакии отреагировал на случившееся с улыбкой.