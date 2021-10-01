Украинская гривна стала одной из самых прибыльных валют мираотносительно американского доллара в 2021 году.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое составляет соответствующий рейтинг.
Лидером года стала сейшельская рупия (национальная валюта Сейшельских островов), укрепившаяся на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса.
На втором месте в рейтинге — замбийская квача (+26%), на третьем — мозамбикский метикал (+17%).
По 7% прибавили армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна.
Кроме этого, в десятку валют, которые больше всех укрепились относительно доллара, вошли грузинский лари (+6%), беларусский рубль (+4%), угандийский шиллинг (+3%) и доминиканский песо (+3%).
Напомним, в августе 2021 года сообщалось, что официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на уровне 26,75 гривен за доллар. Ниже курс был только 1 июля 2020 года — 26,6676 гривен за доллар.
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Украинская гривна стала одной из самых прибыльных валют мираотносительно американского доллара в 2021 году.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое составляет соответствующий рейтинг.
Лидером года стала сейшельская рупия (национальная валюта Сейшельских островов), укрепившаяся на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса.
На втором месте в рейтинге — замбийская квача (+26%), на третьем — мозамбикский метикал (+17%).
По 7% прибавили армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна.
Кроме этого, в десятку валют, которые больше всех укрепились относительно доллара, вошли грузинский лари (+6%), беларусский рубль (+4%), угандийский шиллинг (+3%) и доминиканский песо (+3%).
Напомним, в августе 2021 года сообщалось, что официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на уровне 26,75 гривен за доллар. Ниже курс был только 1 июля 2020 года — 26,6676 гривен за доллар.
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