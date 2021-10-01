Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу премий педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах.

До этого времени такие премии назначались непосредственно участникам конкурсов, пишет Цензор.НЕТ.

— Кроме учеников победителей международных олимпиад премии Президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили, – заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в стране.

ТВ частности, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:

для победителей всеукраинских олимпиад – 20 тысяч гривен;

для победителей международных олимпиад – 100 тысяч гривен.

Такое постановление было принято президентом Украины от 28 января 2021 года № 27/2021 «О стипендии, премии и гранты Президента Украины в сфере образования».

Напомним, что учителей николаевских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.