Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу премий педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах.
До этого времени такие премии назначались непосредственно участникам конкурсов, пишет Цензор.НЕТ.
— Кроме учеников победителей международных олимпиад премии Президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили, – заявил Владимир Зеленский.
Отметим, что премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в стране.
ТВ частности, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:
Такое постановление было принято президентом Украины от 28 января 2021 года № 27/2021 «О стипендии, премии и гранты Президента Украины в сфере образования».
Напомним, что учителей николаевских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выдачу премий педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах.
До этого времени такие премии назначались непосредственно участникам конкурсов, пишет Цензор.НЕТ.
— Кроме учеников победителей международных олимпиад премии Президента Украины будут получать учителя, которые их подготовили, – заявил Владимир Зеленский.
Отметим, что премии для победителей всеукраинских и международных олимпиад будут назначаться при условии, что лица получают образование в учебных заведениях Украины и постоянно проживают в стране.
ТВ частности, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:
Такое постановление было принято президентом Украины от 28 января 2021 года № 27/2021 «О стипендии, премии и гранты Президента Украины в сфере образования».
Напомним, что учителей николаевских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа