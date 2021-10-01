Для завершения обустройства границы с Россией и Беларусью необходимо 17 миллиардов гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в ходе визита в Луганскую область в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Он осмотрел недавно обустроенный участок границы и заверил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

— Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «Большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны, — отметил Денис Монастырский.

Также он пообещал достойный уровень оплаты для пограничников.

— Я знаю, что существует нехватка кадров. Но и с этими проблемами будем работать, — добавил Денис Монастырский.

По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 миллиард гривен. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.

— Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства... Участок с протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы, — сказал Денис Монастырский.

Он отметил, что этот вопрос стал еще более актуальным из-за миграционного кризиса в Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной планируют развернуть зенитно-ракетные комплексы C-400, которые стране поставит Россия.