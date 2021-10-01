Бывшего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, который прилетел на родину, задержали грузинские правоохранители.

Об этом на брифинге в пятницу, 1 октября, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Грузия онлайн.

По информации премьер-министра, весь маршрут передвижения экс-президента Грузии находился под контролем грузинских спецслужб.

На брифинге также присутствовали глава МВД Грузии Вахтанг Гомеларули и глава СГБ Григол Лилуашвили. Следует также отметить, что Михаил Саакашвили был задержан не на границе, а на территории страны.

Сегодня утром политик, который не был в родной стране последние восемь лет, сообщил, что прибыл в Батуми, хотя грузинские власти это отрицали. Михаил Саакашвили также заявил, что в субботу планирует проголосовать на местных выборах, а в воскресенье — присоединиться к маршу на Тбилиси, чтобы «защитить результаты».

Напомним, грузинские СМИ заявляли, что третий президент Грузии не выбывал из Украины, а все последние дни находится на курорте Трускавец.