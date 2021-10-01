Третий президент Грузии Михеил Саакашвили не выбывал из Украины, а все последние дни находится на курорте Трускавец.

Об этом передает грузинский телеканал «Имеди».

По информации источников, политик прибыл в Украину из Голландии 24 сентября, после чего не пересекал границу Украины, находясь в Трускавце.

Напомним, сегодня Михеил Саакашвили заявил о своем прибытии в Батуми и обратился к сторонникам с призывом к решительным действиям после парламентских выборов.

Как сообщалось, третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября. Также он говорил, что морально готов к аресту.