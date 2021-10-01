Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили снял видео, в котором заявил, что уже дома. Представители официальной власти начали упражняться в постах с угрозами и оскорблениями.
Запись Саакашвили разместил в своем Facebook, а реакцию грузинских властей публикует портал «Грузия Онлайн».
В своем видео экс-президент призвал оппозицию солидарно голосовать против правящей партии.
— Нужно понимать, что голосовать за «Мечту» — значит подписать Грузии смертный приговор. 2 октября мы все должны прийти на выборы для спасения Грузии. С утра 3 октября, со всей Грузии мы должны колоннами двинуться к Тбилиси для защиты итогов выборов. Я присоединюсь к такой колонне. Я прошу, чтобы колонны были многочисленны, чтобы они не смогли меня остановить. Если узурпаторское правительство сможет меня арестовать, это должно усилить нас еще больше. В обоих случаях, я не отступлю. Надеюсь, и вы, — воззвал политик.
Его соратники подтверждают, что он пересек границу Грузии.
— Заявление МВД о том, что Саакашвили в Грузии не находится, было смешным. Эта страна не может оставаться под управлением Гарибашвили и Кобахидзе, — заявила кандидат в мэры Кутаиси от политсилы Саакашвили Хатия Деканоидзе.
В свою очередь МВД опровергает прибытие политика, а представители правящей партии перешли к оскорблениям.
— Этот человек просто обезьяна, я извиняюсь перед всеми обезьянами. Делать оценки этой клоунады невозможно, — высказался про Саакашвили исполнительный секретарь «Грузинской мечты».
Как сообщалось, третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября. Также он говорил, что морально готов к аресту.
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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили снял видео, в котором заявил, что уже дома. Представители официальной власти начали упражняться в постах с угрозами и оскорблениями.
Запись Саакашвили разместил в своем Facebook, а реакцию грузинских властей публикует портал «Грузия Онлайн».
В своем видео экс-президент призвал оппозицию солидарно голосовать против правящей партии.
— Нужно понимать, что голосовать за «Мечту» — значит подписать Грузии смертный приговор. 2 октября мы все должны прийти на выборы для спасения Грузии. С утра 3 октября, со всей Грузии мы должны колоннами двинуться к Тбилиси для защиты итогов выборов. Я присоединюсь к такой колонне. Я прошу, чтобы колонны были многочисленны, чтобы они не смогли меня остановить. Если узурпаторское правительство сможет меня арестовать, это должно усилить нас еще больше. В обоих случаях, я не отступлю. Надеюсь, и вы, — воззвал политик.
Его соратники подтверждают, что он пересек границу Грузии.
— Заявление МВД о том, что Саакашвили в Грузии не находится, было смешным. Эта страна не может оставаться под управлением Гарибашвили и Кобахидзе, — заявила кандидат в мэры Кутаиси от политсилы Саакашвили Хатия Деканоидзе.
В свою очередь МВД опровергает прибытие политика, а представители правящей партии перешли к оскорблениям.
— Этот человек просто обезьяна, я извиняюсь перед всеми обезьянами. Делать оценки этой клоунады невозможно, — высказался про Саакашвили исполнительный секретарь «Грузинской мечты».
Как сообщалось, третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября. Также он говорил, что морально готов к аресту.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа