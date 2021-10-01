Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили снял видео, в котором заявил, что уже дома. Представители официальной власти начали упражняться в постах с угрозами и оскорблениями.

Запись Саакашвили разместил в своем Facebook, а реакцию грузинских властей публикует портал «Грузия Онлайн».

В своем видео экс-президент призвал оппозицию солидарно голосовать против правящей партии.

— Нужно понимать, что голосовать за «Мечту» — значит подписать Грузии смертный приговор. 2 октября мы все должны прийти на выборы для спасения Грузии. С утра 3 октября, со всей Грузии мы должны колоннами двинуться к Тбилиси для защиты итогов выборов. Я присоединюсь к такой колонне. Я прошу, чтобы колонны были многочисленны, чтобы они не смогли меня остановить. Если узурпаторское правительство сможет меня арестовать, это должно усилить нас еще больше. В обоих случаях, я не отступлю. Надеюсь, и вы, — воззвал политик.

Его соратники подтверждают, что он пересек границу Грузии.

— Заявление МВД о том, что Саакашвили в Грузии не находится, было смешным. Эта страна не может оставаться под управлением Гарибашвили и Кобахидзе, — заявила кандидат в мэры Кутаиси от политсилы Саакашвили Хатия Деканоидзе.

В свою очередь МВД опровергает прибытие политика, а представители правящей партии перешли к оскорблениям.

— Этот человек просто обезьяна, я извиняюсь перед всеми обезьянами. Делать оценки этой клоунады невозможно, — высказался про Саакашвили исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

Как сообщалось, третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября. Также он говорил, что морально готов к аресту.