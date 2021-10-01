Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.
Соответствующую запись нардеп обнародовала в Facebook.
Елизавета Ясько также заявила, что поддерживает решение Михеила Саакашвили поехать в Грузию.
— Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину, — сообщила Елизавета Ясько.
Она отметила, что полностью поддерживает Саакашвили, «потому поступила бы так же за Украину».
— Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю, — добавила Елизавета Ясько.
Как сообщалось, бывшего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который прилетел на родину, задержали грузинские правоохранители.
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Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.
Соответствующую запись нардеп обнародовала в Facebook.
Елизавета Ясько также заявила, что поддерживает решение Михеила Саакашвили поехать в Грузию.
— Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину, — сообщила Елизавета Ясько.
Она отметила, что полностью поддерживает Саакашвили, «потому поступила бы так же за Украину».
— Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю, — добавила Елизавета Ясько.
Как сообщалось, бывшего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который прилетел на родину, задержали грузинские правоохранители.
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Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа