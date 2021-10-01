Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.

Соответствующую запись нардеп обнародовала в Facebook.

Елизавета Ясько также заявила, что поддерживает решение Михеила Саакашвили поехать в Грузию.

— Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и Борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину, — сообщила Елизавета Ясько.

Она отметила, что полностью поддерживает Саакашвили, «потому поступила бы так же за Украину».

— Михаил Саакашвили — гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю, — добавила Елизавета Ясько.

Как сообщалось, бывшего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили, который прилетел на родину, задержали грузинские правоохранители.