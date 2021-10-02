Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы пятого президента Петра Порошенко, партии «Европейская Солидарность» и телеканала «Прямой» в деле по иску Андрея Портнова.

Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Соратник Януковича в августе 2019 подал иск, пытаясь признать недостоверным и опровергнуть утверждение о том, что «материалы «дела моряков» несмотря на тайну следствия были переданы ГБР господину Андре Портнову, который затем передал эту информацию Российской Федерации, а именно постоянному представителю РФ в ООН Василию Небензе».

Как известно, Василий Небензя цитировал материалы этого дела на заседании Совбеза ООН с целью оправдать действия страны-агрессора во время захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Верховный Суд в своем постановлении, в частности, отметил, что суды первой и второй инстанции не предоставили оценку доказательствам по достоверности распространенной информации. В частностит, заявлению Портнова «о содеянном уголовном нарушении» в «деле моряков», распечатке текста выступления В. Небензи на заседании Совета Безопасности ООН, на котором он цитировал заявление Портнова с «дела моряков», распечатке Андрея Портнова в телеграмм-канале по «делу моряков» и его осведомленности по этому делу.

Верховный Суд отменил решение Печерского суда и Киевского апелляционного суда и отправил дело на новое рассмотрение.

Напомним, в 2019 году сообщалось, что экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов намерен добиваться ареста всех задекларированных активов экс-главы государства Петра Порошенко.