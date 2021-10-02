С 1 октября на дорогах Николаевщины работают 5 мобильных передвижных комплексов габаритно-весового контроля.

Об этом сообщил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на объектах постоянно дежурят работники Укртрансбезопасности, Нацполиции и представители территориальных подразделений исполнительной власти.

Согласно распоряжению главы Николаевской ОГА также создали совместные рабочие группы по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере деятельности большегрузного транспорта.

Напомним, что также с 1 октября вступили в силу законы об автоматической фиксации системами взвешивания в движении (Weigh-in-Motion) превышений массы грузовым транспортом.