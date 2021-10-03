Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу попросил федерального судью во Флориде заставить Twitter восстановить его аккаунт, который компания заблокировала в январе, сославшись на риск подстрекательства к насилию.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Дональд Трамп подал запрос в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что члены Конгресса США «заставили» Twitter приостановить действие его аккаунта.

Twitter и несколько других социальных сетей запретили Дональду Трампу пользоваться своими услугами после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий 6 января.

В заявлении адвокатов Дональда Трампа говорится, что Twitter «обладает определенной властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, исторически беспрецедентным и глубоко опасным для открытых демократических дебатов».

Когда аккаунт Дональда Трампа был удален навсегда, Twitter объяснил, что твиты Дональда Трампа нарушали политику платформы, которая запрещает «прославление насилия».

До того, как профиль Дональда Трампа заблокировали, у него было более чем 88 миллионов подписчиков.

В июле Дональд Трамп подал в суд на Twitter, Facebook Inc. и Google Alphabet Inc., а также их руководителей, утверждая, что они незаконно умалчивают консервативные точки зрения.