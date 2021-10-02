По данным экзитпола, правящая в Грузии политическая сила «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует на выборах, набирая чуть меньше 50 процентов голосов.

Об этом сообщает «Эко Кавказа».

Второе место занимает партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. На третье место вышла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию».

Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» (по Тбилиси, 17:00):

«Грузинская мечта» 38,6%

«Единое национальное движение» 33%

«За Грузию» 7,6%

«Гирчи — Больше свободы» 4.8%

«Лело» 4%

«Для народа» 2%

«Гирчи» 1.6%

«Граждане» 1.1%

«Европейская Грузия» 1%

Лейбористская партия 1%

«Альянс патриотов» 0.9%

«Третья сила — Стратегия Агмашенебели» 0.8%

Данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании «Имеди» (по всей Грузии, 18:00):

«Грузинская мечта» 47.6%

«Единое национальное движение» 27.1%

«За Грузию» 6.8%

«Лело» 2.8%

«Гирчи — Больше свободы» 2.8%

«Европейская Грузия» 2.6%

Лейбористская партия 1.8%

«Альянс патриотов» 1.6%

«Третья сила — Стратегия Агмашенебели» 1.3%

«Граждане» 1%

«Гирчи» 0.9%

Другие партии 3.7%

Напомним, задержанный 1 октября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина». Также он призвал граждан Грузии идти на местные выборы.