По данным экзитпола, правящая в Грузии политическая сила «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует на выборах, набирая чуть меньше 50 процентов голосов.
Об этом сообщает «Эко Кавказа».
Второе место занимает партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. На третье место вышла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию».
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» (по Тбилиси, 17:00):
Данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании «Имеди» (по всей Грузии, 18:00):
Напомним, задержанный 1 октября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина». Также он призвал граждан Грузии идти на местные выборы.
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По данным экзитпола, правящая в Грузии политическая сила «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует на выборах, набирая чуть меньше 50 процентов голосов.
Об этом сообщает «Эко Кавказа».
Второе место занимает партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. На третье место вышла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию».
Данные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу телекомпании «Мтавари» (по Тбилиси, 17:00):
Данные экзитпола, проведенного компанией Gorbi по заказу телекомпании «Имеди» (по всей Грузии, 18:00):
Напомним, задержанный 1 октября экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина». Также он призвал граждан Грузии идти на местные выборы.
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