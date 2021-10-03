Украинская сторона договаривается с властями Грузии о допуске к задержанному Михеилу Саакашвили украинского консула.
Об этом сообщает портал Грузия Онлайн.
Этот вопрос украинские дипломаты поднимали в разговоре с временным поверенным Грузии Сандро Топурия.
— Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михеила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи, — объяснил спикер МИД Олег Николенко.
Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили.
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Украинская сторона договаривается с властями Грузии о допуске к задержанному Михеилу Саакашвили украинского консула.
Об этом сообщает портал Грузия Онлайн.
Этот вопрос украинские дипломаты поднимали в разговоре с временным поверенным Грузии Сандро Топурия.
— Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михеила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи, — объяснил спикер МИД Олег Николенко.
Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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