Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

По его словам, в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине.

— Саакашвили — наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду, — сказал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.

Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.

Соратница экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мэры города Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе уверена в том, что он скоро выйдет на свободу.

Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».