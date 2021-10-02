Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».
По его словам, в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине.
— Саакашвили — наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду, — сказал Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.
Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.
Соратница экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мэры города Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе уверена в том, что он скоро выйдет на свободу.
Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал поддерживать арестованного в Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили. Ему будет оказана помощь, которая принадлежит гражданину Украины.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».
По его словам, в ближайшее время в МИД прибудет представитель посольства Грузии в Украине.
— Саакашвили — наш гражданин. Мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в Министерство иностранных дел Украины на наш вызов. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду, — сказал Дмитрий Кулеба.
Как сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.
Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.
В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.
Соратница экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мэры города Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе уверена в том, что он скоро выйдет на свободу.
Сам Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным. Также он написал письмо из тюрьмы, в котором утверждает, что знал, что его арестуют «по сфабрикованным приговорам, вынесенным по приказу президента РФ Владимира Путина».
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
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Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа