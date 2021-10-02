Михеил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключенным.

Об этом заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария, пишут «Новости Грузии».

Третий президент Грузии, который вчера был задержан в Тбилиси после того, как восемь лет не был на родине, встретился с омбудсменом в тюрьме, куда он был помещен несколько часов назад.

По словам Нино Ломджария, у Михеила Саакашвили нет особых жалоб на здоровье. Он также сообщил, что сам открыл дверь квартиры полиции и не оказывал сопротивления во время ареста.

— Его задержали в Тбилсии, в съемной квартире, задержала полиция, он был в квартире один, сила использована не была. Саакашвили объявил голодовку. И как гражданин Украины, он требует встречу с консулом Украины, — сказала омбудсмен.

По ее словам, голодовку Михеил Саакашвили объявил потому, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Кроме того, он «не захотел говорить об обстоятельствах своего приезда в Грузию».

Михеил Саакашвили два срока занимал пост президента Грузии. В 2013 году, после того, как его партия «Национальное движение» проиграла выборы, а еще через год завершился его второй президентский срок, Михеил Саакашвили покинул страну — он проживал в Европе и США, а затем обосновался в Украине.

В настоящее время он не является гражданином Грузии — лишился его автоматически после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины. После отъезда Саакашвили правительство «Грузинской мечты» обвинило его в ряде преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.

Как сообщалось, вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.

Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.

Соратница экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мэры города Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе уверена в том, что он скоро выйдет на свободу.