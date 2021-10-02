Соратница экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, кандидат в мэры города Кутаиси от «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе уверена в том, что он скоро выйдет на свободу.

Об этом она заявила в ефире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет УНИАН.

Она прокомментировала возможные результаты выборов, которые состоятся 2 октября.

— Я совсем не думаю, что голосование пройдет не в нашу пользу. Я встречаюсь со многими людьми по всей территории Грузии… Каждый грузин… понимает, что за власть сегодня в Грузии. Это пророссийская, пропутинская власть, — заявила Хатия Деканоидзе.

Оппозиционерка назвала действующую власть «угрозой для демократии».

По ее мнению, большинство граждан проголосуют против правящей «Грузинской мечты».

— У Саакашвили есть шанс... показать, что за свободу надо бороться, а Грузия пока не свободна… Он поэтому приехал, показал грузинскому народу..., что «мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Грузия показала, что надо бороться за свободу, проголосовала против пропутинской власти». И, честно говоря, он поставил себя под риск, — считает Хатия Деканоидзе.

Деканоидзе подчеркнула, что уверена в том, что завтра на выборах победит оппозиция.

— Мы очень оптимистично настроены и вся Грузия, и оппозиция... Миша очень серьезно показал народу Грузии, что он готов опять бороться за будущее Грузии. Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу. Потому что власть, которая сейчас в Грузии…, унизительна для грузинского народа и дольше не протянет, — считает Хатия Деканоидзе.

Как сообщалось, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Михеила Саакашвили

Вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Утром этого дня Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.

Позже народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.