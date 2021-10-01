Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Она также высказалась по поводу возможности его помилования.

Об этом на сказала в видеобращении, пишет РБК-Украина.

— Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда, — заявила Саломе Зурабишвили, указав на то, что Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости.

Вечером 1 октября власти Грузии заявили о задержании Михеила Саакашвили в Тбилиси. Сегодня утром Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию, несмотря на то, что против него в этой стране открыты уголовные дела.

Вечером народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько обнародовала совместное видео с Михеилом Саакашвили, записанное до его отъезда в Грузию. На нем пара раскрывает информацию о своих отношениях.