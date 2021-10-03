Президент Украины Владимир Зеленский поручился, что не забудет про Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства пообещал, что будет предпринимать попытки вернуть Саакашвили в Украину.

— Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже, — акцентировал Владимир Зеленский.

Он добавил, что этот вопрос уже прорабатывает украинский МИД.

— Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься, — отметил президент.

Напомним, украинская сторона договаривается с властями Грузии о допуске к задержанному Михеилу Саакашвили украинского консула.