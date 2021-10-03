Президент Украины Владимир Зеленский поручился, что не забудет про Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме.
Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства пообещал, что будет предпринимать попытки вернуть Саакашвили в Украину.
— Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже, — акцентировал Владимир Зеленский.
Он добавил, что этот вопрос уже прорабатывает украинский МИД.
— Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься, — отметил президент.
Напомним, украинская сторона договаривается с властями Грузии о допуске к задержанному Михеилу Саакашвили украинского консула.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Президент Украины Владимир Зеленский поручился, что не забудет про Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме.
Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства пообещал, что будет предпринимать попытки вернуть Саакашвили в Украину.
— Я как президент Украины занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть, какие мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже, — акцентировал Владимир Зеленский.
Он добавил, что этот вопрос уже прорабатывает украинский МИД.
— Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься, — отметил президент.
Напомним, украинская сторона договаривается с властями Грузии о допуске к задержанному Михеилу Саакашвили украинского консула.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа