Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк поздравил учителей с профессиональным праздником.

Поздравления он разместил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что профессия педагога касается каждого.

— Хорошо знаю, насколько ответственный и важный труд педагога. На днях во время встречи с молодежью во Львове мы говорили о будущем, каким оно будет и как сделать его лучше. Во время дискуссии абсолютно справедливо звучало, что преодолеть вызовы возможно, если система образования будет воспитывать поколения, которые готово объединяться, бороться и строить наше украинское государство. Ключ от будущего Украины в руках украинского учителя. Это уникальная работа, духовная инвестиция, результат которой дает ростки спустя годы, укрепляя фундамент и безопасность нашей страны, — объяснил свое виденье политик.

Пост оканчивается словам благодарности в отношении матери Арсения Яценюка, которая много лет преподавала французский язык.

— Дорогие наши учителя! Искренне желаю Вам здоровья, новых достижений, одаренных учащихся и результатов, которые будут приносить радость, — написал экс-премьер.

Напомним, учителей николаевских школ, которые откажутся вакцинироваться от COVID-19 и примут решение работать дистанционно, лишат премий и других надбавок.