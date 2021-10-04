Дмитрий Кулеба поднял тему граждан Украины, которых удерживает в застенках режим Александра Лукашенко.

Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

Министр пообещал прикладывать все силы для освобождения соотечественников.

— Я знаю имена украинцев, которых незаконно, безосновательно бросили в Беларуси за решетку. Мы делаем все возможное для того, чтобы к ним относились достойно, пока они за решеткой, и чтобы их освободили. Мы не расторгли контакты, у нас есть посольство и посол в Беларуси. Защита интересов украинцев, страдающих от репрессий белорусского режима, является на данный момент их главной задачей, — дал гарантии Дмитрий Кулеба.