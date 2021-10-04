Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова опасается, что медучреждение может в течение нескольких месяцев обанкротится, поскольку Национальная служба здоровья Украины не выплачивает средства по «ковидному» пакету.

Как пишет УНН, на данный момент в отделениях медучреждения находятся 120 пациентов с тяжелым течением болезни, еще 22 человека – в реанимации.

Однако, как рассказала Светлана Федорова, не смотря на такую ситуация, НСЗУ не предоставила «ковидные» выплаты за сентябрь, а будет ли заключен договор на получение «пакета» на октябрь – пока неизвестно.

— НСЗУ на октябрь даже еще не знают, будут ли заключать договора. За сентябрь денег нет, за август заплатили миллион гривен. При том, что я сентябрьскую зарплату выплатила на 5 миллионов гривен. У нас сильно выросло количество заболевших коронавирусом, и мне приходится платить людям по 300%. То есть, я в конкретных минусах... По сути, больница через пару месяцев с таким подходом НСЗУ полностью обанкротится, – рассказала Светлана Федорова.

Ранее руководитель Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.

Также главврач Светлана Федорова сообщала, что по состоянию на июнь 2021 года Национальная служба здоровья Украины так и не заключила договор с КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» по лечению пациентов, больных коронавирусом. Затраты «инфекционки» и риски персонала при лечении COVID-больных в июне не будут учтены, поскольку НСЗУ определила, что больница предоставляла медуслуги по обычному, «не ковидному», пакету медицинских услуг.

Позже главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова выразила мнение, что проблемы с финансированием «ковидных» больниц возникли из-за того, что в бюджете просто нет денег.