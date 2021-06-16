Руководитель Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.

Об этом она сказала в ходе заседания комиссии облсовета по вопросам медицины в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.

— В прошлом году на это время облсоветом было выделено уже около 40 миллионов гривен на поддержку учреждения — это и зарплаты, и медикаменты, и аппаратура. На сегодня 0 областным советом выделено на зарплаты, — сказала Светлана Федорова, добавив, что даже заключенный пакет НСЗУ не вытянет больницу.

Депутат Татьяна Демченко поинтересовалась, какая на сегодняшний день наибольшая проблема больницы.

— Наиболее проблемный вопрос — это выплата зарплаты в то время, когда у меня закончатся те депозиты, которыми меня упрекают. Мы действительно сэкономили в прошлом году. Есть небольшой депозит, с которого я сегодня выплачивают зарплату. И именно благодаря этому депозиту люди вовремя получают свою зарплату. К сожалению, они не получают 300% все, как было в прошлом году. Хотя все продолжают работать на ковиде. А не получают 300%, потому что нет поддержки из местного бюджета, как согласно закону должно быть. Я рассчитала как руководитель, на сколько должно хватить депозита. Сегодня, не видя поддержки из областного бюджета, я снижаю зарплаты каждый месяц. Выкручиваясь, считая посекундно, сколько люди находятся в «зоне». А это неправильно. Потому что когда люди выходят по физиологическим надобностям, надо оплачивать. Они не выходят за территорию больницы — они вышли из «грязной зоны и зашли обратно», — сказала она.

Светлана Федорова добавила, что потребность в деньгах на зарплаты с «ковидной» надбавкой составляет 5 миллионов гривен в месяц, без нее — около 3 миллионов.

При этом, по стационарному пакету НСЗУ в больницу заходит около миллиона гривен, что не закрывает все потребности учреждения. Не покроет расходы и «ковидный» пакет, поскольку ставку по нему Нацслужба снизила.

— Мои запасы небесконечные. Еще несколько месяцев и они иссякнут, тогда на больницу можно будет вешать замок, если облсовет не поможет, — резюмировала врач.

Ранее сообщалось, что глава комиссии Ирина Шабильянова поддержала главврача Светлану Фёдорову.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.