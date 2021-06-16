Руководитель Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.
Об этом она сказала в ходе заседания комиссии облсовета по вопросам медицины в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.
— В прошлом году на это время облсоветом было выделено уже около 40 миллионов гривен на поддержку учреждения — это и зарплаты, и медикаменты, и аппаратура. На сегодня 0 областным советом выделено на зарплаты, — сказала Светлана Федорова, добавив, что даже заключенный пакет НСЗУ не вытянет больницу.
Депутат Татьяна Демченко поинтересовалась, какая на сегодняшний день наибольшая проблема больницы.
— Наиболее проблемный вопрос — это выплата зарплаты в то время, когда у меня закончатся те депозиты, которыми меня упрекают. Мы действительно сэкономили в прошлом году. Есть небольшой депозит, с которого я сегодня выплачивают зарплату. И именно благодаря этому депозиту люди вовремя получают свою зарплату. К сожалению, они не получают 300% все, как было в прошлом году. Хотя все продолжают работать на ковиде. А не получают 300%, потому что нет поддержки из местного бюджета, как согласно закону должно быть. Я рассчитала как руководитель, на сколько должно хватить депозита. Сегодня, не видя поддержки из областного бюджета, я снижаю зарплаты каждый месяц. Выкручиваясь, считая посекундно, сколько люди находятся в «зоне». А это неправильно. Потому что когда люди выходят по физиологическим надобностям, надо оплачивать. Они не выходят за территорию больницы — они вышли из «грязной зоны и зашли обратно», — сказала она.
Светлана Федорова добавила, что потребность в деньгах на зарплаты с «ковидной» надбавкой составляет 5 миллионов гривен в месяц, без нее — около 3 миллионов.
При этом, по стационарному пакету НСЗУ в больницу заходит около миллиона гривен, что не закрывает все потребности учреждения. Не покроет расходы и «ковидный» пакет, поскольку ставку по нему Нацслужба снизила.
— Мои запасы небесконечные. Еще несколько месяцев и они иссякнут, тогда на больницу можно будет вешать замок, если облсовет не поможет, — резюмировала врач.
Ранее сообщалось, что глава комиссии Ирина Шабильянова поддержала главврача Светлану Фёдорову.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.
Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.
Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.
Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.
Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.
Руководитель Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.
Об этом она сказала в ходе заседания комиссии облсовета по вопросам медицины в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.
— В прошлом году на это время облсоветом было выделено уже около 40 миллионов гривен на поддержку учреждения — это и зарплаты, и медикаменты, и аппаратура. На сегодня 0 областным советом выделено на зарплаты, — сказала Светлана Федорова, добавив, что даже заключенный пакет НСЗУ не вытянет больницу.
Депутат Татьяна Демченко поинтересовалась, какая на сегодняшний день наибольшая проблема больницы.
— Наиболее проблемный вопрос — это выплата зарплаты в то время, когда у меня закончатся те депозиты, которыми меня упрекают. Мы действительно сэкономили в прошлом году. Есть небольшой депозит, с которого я сегодня выплачивают зарплату. И именно благодаря этому депозиту люди вовремя получают свою зарплату. К сожалению, они не получают 300% все, как было в прошлом году. Хотя все продолжают работать на ковиде. А не получают 300%, потому что нет поддержки из местного бюджета, как согласно закону должно быть. Я рассчитала как руководитель, на сколько должно хватить депозита. Сегодня, не видя поддержки из областного бюджета, я снижаю зарплаты каждый месяц. Выкручиваясь, считая посекундно, сколько люди находятся в «зоне». А это неправильно. Потому что когда люди выходят по физиологическим надобностям, надо оплачивать. Они не выходят за территорию больницы — они вышли из «грязной зоны и зашли обратно», — сказала она.
Светлана Федорова добавила, что потребность в деньгах на зарплаты с «ковидной» надбавкой составляет 5 миллионов гривен в месяц, без нее — около 3 миллионов.
При этом, по стационарному пакету НСЗУ в больницу заходит около миллиона гривен, что не закрывает все потребности учреждения. Не покроет расходы и «ковидный» пакет, поскольку ставку по нему Нацслужба снизила.
— Мои запасы небесконечные. Еще несколько месяцев и они иссякнут, тогда на больницу можно будет вешать замок, если облсовет не поможет, — резюмировала врач.
Ранее сообщалось, что глава комиссии Ирина Шабильянова поддержала главврача Светлану Фёдорову.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.
Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.
Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.
Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.
Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.