Глава комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, заведующая эндоскопическим отделением областной больницы Ирина Шабильянова поддержала свою коллегу — главврача центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову.

Об этом шла речь на заседании комиссии в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.

Светлана Федорова отметила, что узнала об этом из СМИ.

— Я из СМИ так же, как и вы, услышала, что ко мне есть какие-то претензии. Лично мне не высказывались, но в СМИ я прочла, что как руководитель я, к сожалению, не очень устраиваю главу областного совета. Поэтому, если надо что-то объяснить, я как руководитель в любой момент могу с цифрами, с фактами объяснить за все годы моего руководства, что сделано для больницы. И по моему мнению я являюсь не только хорошим врачом, но и хорошим менеджером. Если областной совет будет считать по-другому, это на усмотрение областного совета, — сказала она.

Ирина Шабильянова в свою очередь сказала, что у нее есть вопросы и к аудиту КРУ, из-за которого ранее Анна Замазеева пришла с инспекцией в инфекционную больницу. Также депутат добавила, что она не возьмет на себя ответственность говорить о возможном увольнении Светланы Федоровой.

— Я думаю, это касается проверки, которую провело КРУ, но там и к ним есть вопросы. Поэтому однозначно сказать, что Светлану Федоровну решили уволить или закрыть инфекционную больницу, я на себя, например, такую ответственность не беру. Мы общаемся со Светланой Федоровной даже по этому поводу. Поверьте мне, просто так «давайте собирайтесь, вас уволили» — такого точно не будет. Тем более Светлана Федоровна даже в самое трудное время с эпидемией COVID-19 действительно показала себя с самой лучшей стороны. В СМИ это как-то так было представлено... не очень корректно. И каждый из, кто присутствовал на заседании тогда в инфекционной больнице, имеет неприятный осадок. Думаю, этот вопрос мы уже решили, — сказала Ирина Шабильянова.

Отметим, что в 2019 году Ирина Шабильянова стала координатором команды и доверенным лицом на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского в Николаеве.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.