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Глава комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, заведующая эндоскопическим отделением областной больницы Ирина Шабильянова поддержала свою коллегу — главврача центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову.
Об этом шла речь на заседании комиссии в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.
Светлана Федорова отметила, что узнала об этом из СМИ.
— Я из СМИ так же, как и вы, услышала, что ко мне есть какие-то претензии. Лично мне не высказывались, но в СМИ я прочла, что как руководитель я, к сожалению, не очень устраиваю главу областного совета. Поэтому, если надо что-то объяснить, я как руководитель в любой момент могу с цифрами, с фактами объяснить за все годы моего руководства, что сделано для больницы. И по моему мнению я являюсь не только хорошим врачом, но и хорошим менеджером. Если областной совет будет считать по-другому, это на усмотрение областного совета, — сказала она.
Ирина Шабильянова в свою очередь сказала, что у нее есть вопросы и к аудиту КРУ, из-за которого ранее Анна Замазеева пришла с инспекцией в инфекционную больницу. Также депутат добавила, что она не возьмет на себя ответственность говорить о возможном увольнении Светланы Федоровой.
— Я думаю, это касается проверки, которую провело КРУ, но там и к ним есть вопросы. Поэтому однозначно сказать, что Светлану Федоровну решили уволить или закрыть инфекционную больницу, я на себя, например, такую ответственность не беру. Мы общаемся со Светланой Федоровной даже по этому поводу. Поверьте мне, просто так «давайте собирайтесь, вас уволили» — такого точно не будет. Тем более Светлана Федоровна даже в самое трудное время с эпидемией COVID-19 действительно показала себя с самой лучшей стороны. В СМИ это как-то так было представлено... не очень корректно. И каждый из, кто присутствовал на заседании тогда в инфекционной больнице, имеет неприятный осадок. Думаю, этот вопрос мы уже решили, — сказала Ирина Шабильянова.
Отметим, что в 2019 году Ирина Шабильянова стала координатором команды и доверенным лицом на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского в Николаеве.
Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.
Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.
Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.
Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.
Глава комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, заведующая эндоскопическим отделением областной больницы Ирина Шабильянова поддержала свою коллегу — главврача центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову.
Об этом шла речь на заседании комиссии в среду, 16 июня, передает корреспондент НикВести.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.
Светлана Федорова отметила, что узнала об этом из СМИ.
— Я из СМИ так же, как и вы, услышала, что ко мне есть какие-то претензии. Лично мне не высказывались, но в СМИ я прочла, что как руководитель я, к сожалению, не очень устраиваю главу областного совета. Поэтому, если надо что-то объяснить, я как руководитель в любой момент могу с цифрами, с фактами объяснить за все годы моего руководства, что сделано для больницы. И по моему мнению я являюсь не только хорошим врачом, но и хорошим менеджером. Если областной совет будет считать по-другому, это на усмотрение областного совета, — сказала она.
Ирина Шабильянова в свою очередь сказала, что у нее есть вопросы и к аудиту КРУ, из-за которого ранее Анна Замазеева пришла с инспекцией в инфекционную больницу. Также депутат добавила, что она не возьмет на себя ответственность говорить о возможном увольнении Светланы Федоровой.
— Я думаю, это касается проверки, которую провело КРУ, но там и к ним есть вопросы. Поэтому однозначно сказать, что Светлану Федоровну решили уволить или закрыть инфекционную больницу, я на себя, например, такую ответственность не беру. Мы общаемся со Светланой Федоровной даже по этому поводу. Поверьте мне, просто так «давайте собирайтесь, вас уволили» — такого точно не будет. Тем более Светлана Федоровна даже в самое трудное время с эпидемией COVID-19 действительно показала себя с самой лучшей стороны. В СМИ это как-то так было представлено... не очень корректно. И каждый из, кто присутствовал на заседании тогда в инфекционной больнице, имеет неприятный осадок. Думаю, этот вопрос мы уже решили, — сказала Ирина Шабильянова.
Отметим, что в 2019 году Ирина Шабильянова стала координатором команды и доверенным лицом на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского в Николаеве.
Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.
Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.
Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.
Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.