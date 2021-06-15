Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.

Об этом она сообщила в комментарии корреспонденту Шиповника.

Также глава облсовета отметила, что Светлану Федорову можно уволить решением областного совета, но подобное решение нужно принимать после депутатской комиссии по вопросам медицины.

— Мне по Федоровой нечего сказать. Как главврач, она меня устраивает полностью, а как руководитель — вопрос все ещё остается открытым. Он будет обсужден на «медицинской» комиссии. Потому что комиссия должна определить (справляется ли Федорова с работой, — прим.), — сообщила Анна Замазеева.

Также она подчеркнула, что медицинская комиссия должна посмотреть обоснование и апеллировать к фактам.

— Уволить мы её можем, это в полномочиях областного совета, но все-таки есть разделение... Как орган местного самоуправления и управления, а есть еще облздрав, которой отвечает за внедрение политики в сфере здоровья. Это должно быть взвешенное решение. Облздрав должен дать свою точку зрения, относительно вопросов финансового плана, Госаудитслужбы... Комиссия должна посмотреть обоснование и апеллировать, почему тем или иным способом, она провела те или иные начисления. Это должно быть взвешенное решение. Я сейчас не готова вынести какой-то вердикт, — сказала она.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.