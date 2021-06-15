Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.
Об этом она сообщила в комментарии корреспонденту Шиповника.
Также глава облсовета отметила, что Светлану Федорову можно уволить решением областного совета, но подобное решение нужно принимать после депутатской комиссии по вопросам медицины.
— Мне по Федоровой нечего сказать. Как главврач, она меня устраивает полностью, а как руководитель — вопрос все ещё остается открытым. Он будет обсужден на «медицинской» комиссии. Потому что комиссия должна определить (справляется ли Федорова с работой, — прим.), — сообщила Анна Замазеева.
Также она подчеркнула, что медицинская комиссия должна посмотреть обоснование и апеллировать к фактам.
— Уволить мы её можем, это в полномочиях областного совета, но все-таки есть разделение... Как орган местного самоуправления и управления, а есть еще облздрав, которой отвечает за внедрение политики в сфере здоровья. Это должно быть взвешенное решение. Облздрав должен дать свою точку зрения, относительно вопросов финансового плана, Госаудитслужбы... Комиссия должна посмотреть обоснование и апеллировать, почему тем или иным способом, она провела те или иные начисления. Это должно быть взвешенное решение. Я сейчас не готова вынести какой-то вердикт, — сказала она.
Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.
Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.
Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.
Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.
Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что Светлана Федорова ее устраивает как главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний, но при этом они имеет к ней вопросы как к руководителю.
Об этом она сообщила в комментарии корреспонденту Шиповника.
Также глава облсовета отметила, что Светлану Федорову можно уволить решением областного совета, но подобное решение нужно принимать после депутатской комиссии по вопросам медицины.
— Мне по Федоровой нечего сказать. Как главврач, она меня устраивает полностью, а как руководитель — вопрос все ещё остается открытым. Он будет обсужден на «медицинской» комиссии. Потому что комиссия должна определить (справляется ли Федорова с работой, — прим.), — сообщила Анна Замазеева.
Также она подчеркнула, что медицинская комиссия должна посмотреть обоснование и апеллировать к фактам.
— Уволить мы её можем, это в полномочиях областного совета, но все-таки есть разделение... Как орган местного самоуправления и управления, а есть еще облздрав, которой отвечает за внедрение политики в сфере здоровья. Это должно быть взвешенное решение. Облздрав должен дать свою точку зрения, относительно вопросов финансового плана, Госаудитслужбы... Комиссия должна посмотреть обоснование и апеллировать, почему тем или иным способом, она провела те или иные начисления. Это должно быть взвешенное решение. Я сейчас не готова вынести какой-то вердикт, — сказала она.
Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.
Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключала, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.
Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.
Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.
Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.
Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.
Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.
Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.