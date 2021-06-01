Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Соответствующее письмо Анны Замазеевой от 1 июня редакции «НикВести» предоставил источник в Николаевской ОГА.

Анна Замазеева указывает, что аудит выявил ряд нарушений в сфере закупок и ведения бухгалтерской отчетности. Главврачу «инфекционки» направлено предписание об устранении нарушений, правоохранительным органам направлена соответствующая информация.

Глава облсовета по итогам анализа работы больницы просит в отношении директора КНП Светланы Федоровой «принять управленческие решения» и при необходимости «внести предложения областному совету об ответственности».

Анна Замазеева ссылается на Положение о назначении руководителей коммунальных предприятий, утвержденного Николаевским облсоветом 21 ноября 2008 года. Она обращает внимание на процедуру проверки управления предприятием для определения «степени вреда, причиненного руководителем», после чего принимается решение о выговоре либо увольнении.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.