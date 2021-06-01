Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

На своей странице в Facebook Светлана Федорова написала, что «инфекционка» все же принимает детей, больных коронавирусом.

— Во-первых, наша больница принимала и принимает детей с ковидом с 7 лет, согласно приказа. Пролечено 42 ребенка с тяжелейшими ковидными пневмониями, пока не открылись и не вступили детские (а они ждали почти год), далее детские врачи инфекционисты (аж целых два на всю больницу), согласно всех приказов, норм и т.д. лечили и продолжают лечить, принимать, дежурить круглосуточно, но взрослых. Если по идее реформы, гинекологи и хирурги лечат ковид, то инфекционисты педиатры, далеко не худший вариант. И не КРУ оценивать работу моих врачей! Все работали и продолжают на «отлично», — написала Светлана Федорова.

Что касается депозитов, то, по словам Светланы Федоровой, это был вынужденный шаг. И уже сейчас, как утверждает главный врач, сохраненные на депозите деньги позволят вовремя выплачивать зарплаты персоналу больницы.

— Насчет депозитов. Кто бы что ни говорил, я — менеджер, и хороший, не только врач. И, предвидя еще с лета прошлого года, что будет с финансированием от НСЗУ (почитайте, где я год назад кричала о том, что специализированные больницы будут вымирать), да, я не «кушала как не в себя», я экономила. И депозиты никто не запрещал. Благодаря этому, мои сотрудники получают и получали зарплату до сих пор, вовремя (вспомните областную больницу под новый год, или сейчас панику в других больницах и поиск денег и тд). Я работаю и вижу на опережение. В том числе и то, что нас красиво могут уничтожить, — написала Светлана Федорова.

В свою очередь, Светлана Федорова обратила внимание, что «инфекционка» сегодня не получает финасовую поддержку из областного бюджета, как это предусмотрено законодательством.

— К финплану вопросы? Дефицит более 15 млн, сейчас снизили ставки по пакету и угроза вообще не получить пакет — то есть, план можно переписывать, дефицит стал уже намного больше. Кто его покроет?! Где работа Закона, статья 5, о том, что местные бюджеты обязаны брать на себя вопросы по финансированию, если оно не достаточно, в момент эпидемий? Ноль грн от местного бюджета пока что. Вопрос о ковидном пакете на июнь завис в воздухе, то есть — вопрос существования больницы! — возмутилась Светлана Федорова.

Она также пояснила, что имела в виду под выражением о том, что больница якобы «готовится под снос».

— И «снос» образное выражение — передача кому то в аренду, например (отчего б и нет? Почти 170 млн небюджетных денег вложено, всё отстроено, куча аппаратуры и тд), что ещё можно придумать. Под «сносом» я имею в виду искусственное банкротство мощного дееспособного и лучшего стационара! — пояснила Светлана Федорова.

Ранее НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Напомним, что Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.