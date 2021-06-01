Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская заявила о том, что медицинская реформа грозит закрытием специализированных больниц, таких как Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Врач отметила, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

— Степанов пытался эту катастрофу отодвинуть, тарифы пересчитать, именно при Степанове был решён вопрос о финансировании «готовности» инфекционных стационаров. Ибо великие менеджеры всех времён и народов как-то забыли, что «гроші йдуть за пацієнтом» — это не про инфекции. И когда мы об этом говорили последние годы из каждого утюга, все «сильные» реформаторы прикидывались слепыми, глухими, немыми и даже иногда полоумными и сильно удивлялись, когда жизнь все поставила на свои места. Но — недолго музыка играла. Лучшие инфекционные стационары Украины (а с ними — и инфекционисты, как в своё время эпидемиологи), пойдут под снос, как это и было запланировано ранее. В стране хронических эпидемий они не нужны, — отметила Ольга Голубовская.

Она добавила, что единственную в Николаевской области специализированную инфекционную больницу лишают финансирования.

— В Николаеве единственную в области специализированную, полностью отстроенную инфекционную больницу, со 100% обеспечением коек кислородом, которая больше года работала на ковиде, лишают финансирования. Вот взяли и убрали с первой линии стационаров, призванных лечить особо опасные (!) инфекционные болезни... Нет хирургии и роддома — не нужна инфекция. Что-то кому-то объяснять двадцать пятый раз, что в нашей стране инфекционные стационары часто расположены отдельно от многопрофильных больниц, дабы были возможности надежной изоляции, что они являются боксированными и призваны оказывать мед. помощь ВСЕМ инфекционным больным, а не только с COVID-19, просто некому, — написала врач.

Ольга Голубовская отметила, что реформу вторичного уровня медицины сейчас внедряют «абсолютно некомпетентные ни в чем люди». При этом, по ее словам, на претензии и вопросы медиков они ответить не могут, поясняя, что новая реформа — требование Офиса Президента.

— С потолка взявшие тарифы и всю свою (именно — свою, ибо людям она не нужна) реформу вторичного уровня, решают нашу с вами судьбу. Вся дискуссия, заводящая чиновников в полный тупик, ибо ни на один вопрос нельзя получить вменяемый ответ, заканчивается фразой — «такие требования офиса президента, ничего не знаем». Это просто прекрасно. Интересно, а кто консультирует этот офис? Просто хочется в глаза посмотреть, к совести вызвать там бесполезно. С июня ковидного пакета нет, куда девать больных — никого не волнует. Выкрутимся как-то. Как обычно. Все вместе, — сказала она.

Профессор добавила, что от такой реформы «в шоке» даже руководство области.

— В шоке, конечно, все, включая администрацию области, которая против такого беспредела. Но кого это волнует? Децентрализация? Нет, не слышали. Требование офиса президента. И точка. Так вот я хочу сказать — резкое ограничение доступа к медицинской помощи является преступлением против народа. На мой взгляд. А целенаправленное, непродуманное уничтожение всех структур, отвечающих за биобезопасность в стране — на грани сдачи ее национальных интересов. В общем, украинцы, готовьтесь. Это только начало. И будьте здоровы, — резюмировала Ольга Голубовская.

Напомним, что Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.