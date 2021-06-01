Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Об этом дет речь в комментариях к публикации заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольги Голубовской в Facebook, которая указала, что к мнению врачей и специалистов никто не прислушивается, поскольку это требование Офиса президента.

— По новой версии, как говорят представители НСЗУ, даже пакет готовности к эпидемиям «не светит» специализированным инфекционными стационарам, если в них нет хирургии и роддома, и 16 бригад: 8 анестезиологических и 8 обычных. Пакеты особо опасных, ковид, и прочее отдадут, например, богом забытой ЦРБ без кислорода, без боксов и врачей, зато имеющей на бумаге 200 коек. Просто сюрреализм, — добавила Светлана Федорова.

Главврач прогнозирует, что это может стать «началом развала инфекционной службы».

— К сожалению, на сегодня именно так и есть. Единственный на всю область Центр лечения инфекционных заболеваний (бывшая областная инфекционная больница) готовится, практически, «под снос». Более года работая на ковиде (год- единственные на всю область), с лучшими результатами. Доказав полную готовность и профессионализм, сегодня стали не нужны. Это начало развала инфекционной службы, как когда-то развалили эпидемиологию, — указала Светлана Федорова.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Напомним, что Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.