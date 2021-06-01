Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева неудовлетворенна КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Об этом она заявила в комментарии изданию «Новости Н».

Чиновница отметила, что опасения врачей инфекционки насчет ликвидации учреждения — беспочвенны, однако власти действительно недовольны тем, что происходит в больнице.

— Относительно огласки вопроса, что наша инфекционная больница «готовится под снос» хочу отметить, что такой вопрос сейчас не стоит… Но вопросов больше, чем ответов ... Например, больница до сих пор не принимает детей с «ковидом», хотя должна это делать и имеет в штате врача — педиатра. Также есть вопросы и к финансовому плану больницы на 2021, поскольку больница может себе позволить держать депозиты в коммерческих банках, — указала на несостыковки Анна Замазеева.

Ранее НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Напомним, что Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.