В Николаеве некоторые коммунальные больницы в условиях борьбы с эпидемией коронавирусом хранят своих деньги на депозитах.

Об этом сказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай на заседании постоянной комиссии горсовета по правам человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики в среду, 21 апреля, передают НикВести.

При этом она не озвучила, о каких медучреждениях идет речь, уточнив, что эту информацию получила сегодня, «случайно выяснив».

— Сегодня мы конкурентные для разных приватных предприятий, которых сегодня мало в Николаеве. Надеюсь на то, что наши коммунальные учреждения выживут. Если в прошлом году мы заключили 96 пакетов с Национальной службой здоровья Украины, то в этом – 117. Но воспринимать, что это ваша приватная лавка… сегодня я случайно выясняю, что некоторые учреждения положили деньги на депозиты, имеют с этого проценты. Это та информация, по которой я не могу взять с них, не имею права. Они – автономные коммунальные некоммерческие предприятия. Вы депутаты - идите проверяйте, - рассказала Ирина Шамрай.

До этого Ирина Шамрай рассказала, как главные врачи некоторых больниц Николаева тратили деньги, полученные от Национальной службы здоровья на ненужное или устаревшее оборудование.

В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

Член исполкома Николаевского горсовета, глава ОГА 2005-2007 годов Александр Садыков рассказал, как горожане лечатся от короновируса в больнице № 1.

Начальница управления зравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай рассказала, что лечение одного пациента с коронавирусом в николаевских городских больницах обходится в сумму от 2,5 до 6 тысяч гривен в сутки.