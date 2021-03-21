В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
Об этом сообщают НикВести.
Редакция получила фото из коридора «ковидного» отделения 3-й городской больницы Николаева (Дубки).
В других ковидных госпиталях — 1-й и 5-й больницах, по информации НикВести, ситуация еще хуже.
По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata состоянием на утро сегодняшнего дня Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.
Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.
Напомним, в Николаеве за сутки зафиксировано 240 больных коронавирусом.
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В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.
Об этом сообщают НикВести.
Редакция получила фото из коридора «ковидного» отделения 3-й городской больницы Николаева (Дубки).
В других ковидных госпиталях — 1-й и 5-й больницах, по информации НикВести, ситуация еще хуже.
По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata состоянием на утро сегодняшнего дня Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.
Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.
Напомним, в Николаеве за сутки зафиксировано 240 больных коронавирусом.