В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

Об этом сообщают НикВести.

Редакция получила фото из коридора «ковидного» отделения 3-й городской больницы Николаева (Дубки).

В других ковидных госпиталях — 1-й и 5-й больницах, по информации НикВести, ситуация еще хуже.

Коридор ковидного отделения больницы №3 в Николаеве

По данным государственной информационно-аналитической системы MEDdata состоянием на утро сегодняшнего дня Николаевская городская больница №3 заполнена на 84,4%, №1 на 85,9%, №5 на 98,3%. Областная инфекционная больница заполнена на 100%.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют с 24 марта ужесточить карантин — будут закрыты ТРЦ, кинотеатры, рестораны, запрещены массовые мероприятия.

Напомним, в Николаеве за сутки зафиксировано 240 больных коронавирусом.