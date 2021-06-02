В среду, 2 июня, руководитель Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов и глава Николаевского областного совета приехали с «инспекцией» в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В ходе встречи глава облсовета Анна Замазеева заявила, что она не инициировала проверку.

Дмитрий Самофалов первым делом рассказал главврачу Светлане Федоровой, что, если больница хочет заключить с НСЗУ договор, то они должны показать 140 коек в наличии, из них 20% - интенсивной терапии с соответствующими мониторами.

— Сейчас у нас 20 реанимационных коек. Самое большее – 157 пациентов лечились одномоментно. Они все были на кислороде. В реанимации одномоментно было 22 человека. У нас 24 монитора пациента. У нас 32 аппарата ИВЛ. У нас полная комплектация по анестезиологам. Вы сделали требование о 8-ми анестезиологических бригадах, то ни один стационар это не выполнит, кроме Киева, но мы и это слеаем, у нас есть 8 анестезиологов, — сказала Светлана Федорова.

Она добавила, что по состоянию на 2 июня «даже нет намека» на то, что с ними заключат контракт.

— Люди лечатся, а вы сейчас ставите условия, которые ранее не были прописаны в ковидном пакете, но мы им соответствуем. Хочу выяснить, за чей счет я второй день июня лечу больных с COVID? — спросила Светлана Федорова.

На это Анна Замазеева сказала, что вся область заинтересована в стабильной работе «инфекционки».

— Чтобы у нас не было даже риска того, что нас могут исключить, — ответила Анна Замазеева.

Далее Дмитрий Самафалов рассказал, что Нацслужба здоровья подписала более 500 договоров по коронавирусу, но в будущем оставят лишь 150.

— Волна идет на спад, о чем вы сами писали в письме. С другой стороны, видим, что много пациентов не получили соответствующей помощи. НСЗУ это беспокоит, наша главная миссия – доступно и качественно каждому, — рассказал Дмитрий Самафалов.

На это Светлана Федорова сказала, что в области много больниц, в которых лечат всего 4-5 больных, которых можно перевести в «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

— Но пациенты из Баштанки говорят, что нас к вам не пускают. 15 пациентов в Новом Буге. 60 пациентов первой городской – мы их всех можем принять. 11 больных в Новой Одессе, и вся больница закрыта под COVID. Зачем эти больницы закрыли под COVID, если мы сегодня можем всех принять, — указала Светлана Федорова.

Также затронули вопрос того, кто инициировал сегодняшнюю проверку.

Анна Замазеева сказала, что ей позвонил Дмитрий Самофалов, сказал, что есть проблемы и пообещал приехать.

— Я ничего не инициировала. Во-вторых, когда мы получили письмо из КРУ на мое имя, я должна была отреагировать, — рассказала Анна Замазеева. — Вы призывали к выговору, — уточнила Светлана Федорова. — Я не призывала к выговору. Я не сказала тяжки проступок. Написала определить тяжесть, это шло на облздрав. Если бы мы хотели выписать вам выговор, то сделали бы, — указала Анна Замазеева.

Анна Замазеева в конце встречи заверила еще раз, что никто больницу не собирается закрывать, также она назвала «дезинформацией» заявления о том, что «инфекционку» не включат в ковидный список НСЗУ.

Отметим, что сегодня утром проверка в инфекционную больницу так и не приехала. Хотя вчера глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в комментарии журналистам анонсировала свой визит в «инфекционку» вместе с представителем Национальной службы здоровья Украины.

Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключает, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.

. Хотя вчера глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в комментарии журналистам анонсировала свой визит в «инфекционку» вместе с представителем Национальной службы здоровья Украины.

Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключает, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.