Главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова заявила, что в ее учреждении уже имеется дефицит по финансированию зарплаты. Деньги за лечение пациентов с COVID-19 за апрель пришли только сегодня утром, а областной совет в этом году не оказал финансовой помощи.

Об этом она рассказала журналистам в среду, 2 июня, передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что с покупкой медикаментов и расходных материалов помогают спонсоры. Врачей больше беспокоит то, что им еще не подписали «пакет на ковид», это означает, что Нацслужба здоровья им не будет платить за лечение пациентов с COVID-19.

— Если я буду платить минималку людям, без «пакета на ковид», то нам не хватает 2 миллиона 678 тысяч 735 гривен. Если людям платить с надбавками, то нам не хватает в месяц 5 миллионов 474 тысячи… Если сейчас спонсор отвернется один или второй, то это будет вообще ноль. На сегодня мы единственная больница, которая полностью бесплатно лечит пациентов. Питание и лечение полностью бесплатные, иногда это до 40-50 тысяч гривен в сутки. Вопрос с финансированием возник, ведь сегодня 2 июня, пакет на ковид у нас не подписан, даже нет понимания, будет ли он вообще подписан. К сожалению, Нацслужба здоровья Украины сейчас покрывает минимальную зарплату, я уже не могу платить 300%, но работа не изменилась, условия те же, — указала Светлана Федорова.

С ее слов, руководитель Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов рассказал, что «ковидные пакеты» могут не получить больницы, в которых нет хирургии, родильного отделения и возможности развернуть 170 коек.

— На мой взгляд, это не совсем правильно. Не может быть на территории инфекционной больницы это, поэтому она и расположена вдали от солитебной зоны (место для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц, площадей в пределах городов – прим.), поэтому есть разрозненные пять корпусов боксированных… Мы всех можем принять, зачем сейчас открыты десятки больниц, в которых по 1-2 человека лежат с COVID. Сюда, получается, не отпускают больных, — пояснила Светлана Федорова.

Она добавила, что с начала пандемии ее больница пролечила около 2000 больных.

Отметим, что сегодня проверка в инфекционную больницу так и не приехала. Хотя вчера глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в комментарии журналистам анонсировала свой визит в «инфекционку» вместе с представителем Национальной службы здоровья Украины.

Главврач Светлана Федорова ожидала проверяющих с 9 до 10 утра. В итоге она сообщила журналистам, что ревизоры не приехали, но не исключает, что они сделают это в течение дня, когда в больнице уже не будет прессы.

Напомним, глава Николаевского облсовета Анна Замазеева обратилась к заместителю председателя Николаевской облгосадминистрации Игорю Кузьмину и начальнику управления здравоохранения Павлу Георгиеву с просьбой провести анализ деятельности КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» на предмет нарушений, выявленных Госаудитслужбой.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.