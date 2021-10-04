Адвокаты получили от задержанного Михеила Саакашвили письмо к сторонникам, в котором политик просит не терять надежду.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

Выдержки из обращения Саакашвили зачитал его защитник Дмитрий Садзагашвили.

— Дни антинародного режима сочтены. Я горжусь вами, — подбодрил своих избирателей политик.

Адвокат также заверил, что сторона защиты делает все возможное для освобождения экс-президента, но в подробности вдаваться не стал. По его словам, Саакашвили чувствует себя бодро и готов продолжать голодовку до выполнения своих требований.

Сегодняшним днем сторонники оппозиционной партии «ЕНД» планируют провести митинг в поддержку задержанного политика.

Напомним, акцию проведут в 15:00 по местному времени.