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Глава парламента Дмитрий Разумков допускает сценарий с лишением его мандата народного депутата, потому что «разное бывает».

Об этом он заявил на брифинге.

Политик неуверенно ответил на вопрос.

— Ну, в соответствии с законом нет, а так — у нас разное бывает, — заявил Дмитрий Разумков.

Он добавил, что голосование за его снятие пройдет по регламенту. Если наберется 226 голосов, то Разумков сложит полномочия, а если нет, то останется занимать прежнюю должность.

На парламентских выборах 2019 года Дмитрий Разумков прошел в Верховную Раду первым номером, как списочник «Слуги Народа», а когда занял пост спикера ВРУ, вышел из фракции.

Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.