Дмитрий Разумков

Депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Такую информацию «Интерфакс-Украина» подтвердили нардепы.

Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце. Как стало известно, собрано 160 подписей.

Предложения по отзыву спикера могут вноситься в парламент не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава Рады с их подписями.

Ранее сообащалось, что 2 октрября, на второй день «Большой фракции» в Трускавце, начали собирать подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. На заседание приехал и президент Владимир Зеленский.

Напомним, 30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставкуДмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ. Незадолго до этого между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Перед этим Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на 23 сентября,внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова. В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Также Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.