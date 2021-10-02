Днем 2 октября президент Владимир Зеленский прибыл в Трускавец, где проходит выездное заседание фракции «Слуга народа».

Об этом сообщает «Украинская правда».

Владимир Зеленский приехал около 13:15 и проскочил в отель Rixos, проигнорировав вопросы журналистов, ожидавших его у входа.

В частности, президента спрашивали о его отношениях со спикером ВР Дмитрием Разумковым.

Перед этим представитель Управления государственной охраны просил представителей СМИ пройти в пресс-рум и не ожидать приезда президента, но они не согласились. Позже журналистов пустили в зал, где проходит работа фракции.

Владимир Зеленский подходил по очереди к каждой из 8 рабочих групп.

Ранее сообащалось, что 2 октрября, на второй день «Большой фракции» в Трускавце, начали собирать подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Напомним, 30 сентября стало известно, что глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставкуДмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ. Незадолго до этого между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Перед этим Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на 23 сентября,внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова. В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Также Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.