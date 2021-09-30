Глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера ВРУ.

Об этом сам Дмитрий Разумков сообщил на своей странице в Facebook.

Спикер опубликовал официальное письмо Давида Арахамии, в котором он попросил Дмитрия Разумкова выдать нардепам подписные листы для сбора подписей за отставку.

— Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности Главы Верховной Рады Украины. Соответствующее предложение подал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия... Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы. Продуктивной работы в Трускавце! — написал Дмитрий Разумков.

Ранее между Давидом Арахамией и Дмитрием Разумковым возникли противоречия из-за проекта закона о деолигархизации.

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Перед этим Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на 23 сентября,внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова. В свою очередь, Давид Арахамия заявил, что законопроект об олигархах не нужно было направлять Венецианской комиссии и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков «не послушал мнение своей фракции».

Также Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.