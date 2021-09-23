Глава парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия считает, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал бы закон о деолигархизации, если бы присутствовал на сегодняшнем заседании.

Об этом он сказал на брифинге в комментарии журналистам, пишут НикВести.

Давид Арахамия сообщил, что общался с Дмитрием Разумковым в преддверии голосования, однако его позицией не интересовался. Однако, считает глава фракции, спикер бы не стал поддерживать законопроект, поскольку его правка не была учтена.

Также Давид Арахамия сказал, что присутствие Дмитрия Разумкова на работе сегодня стало бы точкой бифуркации в их отношениях.

— Это бы означало, что возвращения к миру нет, а сейчас есть, видите, все нормально, — добавил он.

Давид Арахамия

На уточняющий вопрос журналиста, означало бы это отставку Дмитрия Разумкова, Давид Арахамия ответил, что не знает.

— Я просто говорю, что это была бы точка невозврата в наших отношениях. У вас есть бойфренд, к примеру, вы ссоритесь, ссоритесь, а потом говорите, что все, — отметил глава фракции.

Он также сообщил, что «Слуга Народа» соберется после выздоровления Дмитрия Разумкова и обсудит сложившуюся ситуацию.

— Конфликт уже не публичный. Мы поговорили. Будем ждать господина Разумкова, когда он поправится. Потом будем садиться вместе с фракцией и общаться, как будем жить дальше, — сказал Давид Арахамия.

Также он сообщил, что Дмитрия Разумкова фракция пока не приглашала в Трускавец на новый учебный тренинг.

Ранее сообщалось, что в четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Ранее Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков не имел права назначть на четверг, 23 сентября, внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку находится на больничном.

Напомним, что Европейская комиссия «За демократию через право» согласилась проаназировать законопроект об олигархах по просьбе спикера ВР Дмитрия Разумкова.