В четверг, 23 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Об этом сообщают НикВести.

«За» проголосовали 279 нардепов. При этом решение приняли по спецпроцедуре — без права депутатов поставить на голосование все свои поправки.

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Согласно законопроекту, олигархом считается лицо, обладающее такими признаками:

1) участвует в политической жизни,

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации,

3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день вступления в силу этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение,

4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (в 2021 году — 2,27 миллиардов гривен).

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

Напомним, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. СНБО насчитал 13 олигархов в Украине.