В течение ноября 2020 года – августа 2021 года мэр Южноукраинска Валерий Онуфриенко получил заработную плату в три раза больше, чем мэр Вознесенска Евгений Величко.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные городскими головами в ответ на информационный запрос НикВести.

В частности, после победы на выборах городского головы Южноукраинска за ноябрь и декабрь 2020 года Валерий Онуфриенко получил 96 тысяч 803 гривны. При этом, за восемь месяцев 2021 года мэр Южноукраинска получил ещё 352 тысячи 395 гривен зарплаты, в том числе, 55 тысяч 537 гривен премии.

Заработная плата мэра Вознесенска Евгения Величко в период за ноябрь 2020 года – август 2021 года без вычет составила 149 тысяч 624 гривны, на руки городской голова получил 120 тысяч 447 гривен. В то же время, за указанные период Евгений Величко получил единоразовую премию в декабре 2020 года – 954 гривны.

Ранее НикВести сообщали, что больше всего зарабатывает руководство Николаевского и Вознесенского районных советов.