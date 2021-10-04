В ответ на опубликованные слухи о плохом здоровье президент Турции Реджеп Эрдоган выложил в сеть видео, на котором играет в баскетбол с чиновниками.

Об этом пишет hromadske.

В американском издании Foreign Policy вышла статья, в которой ставили под сомнение здоровье 67-летнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2023 году в стране должны состояться перевыборы, и политик, который при власти уже более 18 лет, не отрицал возможности своего участия в них.

В публикации от 1 октября колумнист Foreign Policy Стивен Кук привел примеры нескольких видео, которые якобы свидетельствуют об ухудшении здоровья Реджепа Эрдогана: на одном его во время спуска по лестнице вроде поддерживает жена; на другом — кажется, будто ему сложно ходить; на третьем президент Турции запинается, когда говорит на камеру.

Также, как отмечается в статье, ходят слухи, что у Реджепа Эрдогана в последнее время увеличилось количество врачей, он стал рассеянным, все чаще пользуется обезболивающими перед публичными мероприятиями и меньше общается с прессой. При этом автор подчеркивает, что информация непроверенная и ее часто распространяют оппоненты президента Турции.

После этого 3 октября в аккаунтах Реджепа Эрдогана в соцсетях появилось трехминутное видео, на котором он вместе с членами своей политической команды играет в баскетбол. В сообщениях отмечается, что президент Турции три раза в неделю занимается спортом и призывает всех следовать его примеру.

За день до этого, 2 октября, короткое видео с той же игры выложил в Twitter представитель Реджепа Эрдогана.

Ранее президент Турции заявил, что сотрудничество с талибами требуется для обеспечения мира афганскому народу и благосостояния турок в Афганистане.