Первым приоритетом работы парламента должна быть социальная защита людей.
Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы.
— Мы настаиваем на том, чтобы наш законопроект 6006, в котором предполагается за счет источников, которые поступили из Международного валютного фонда, решить пять неотложных вопросов, — отметил Петр Порошенко.
Он озвучил эти вопросы:
«Европейская Солидарность» также настаивает на защите интересов общин и местного самоуправления, на которое центральная власть пытается переложить ответственность за рост тарифов.
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Первым приоритетом работы парламента должна быть социальная защита людей.
Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы.
— Мы настаиваем на том, чтобы наш законопроект 6006, в котором предполагается за счет источников, которые поступили из Международного валютного фонда, решить пять неотложных вопросов, — отметил Петр Порошенко.
Он озвучил эти вопросы:
«Европейская Солидарность» также настаивает на защите интересов общин и местного самоуправления, на которое центральная власть пытается переложить ответственность за рост тарифов.