Первым приоритетом работы парламента должна быть социальная защита людей.

Об этом в ходе согласительного совета заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, передает пресс-служба политсилы.

— Мы настаиваем на том, чтобы наш законопроект 6006, в котором предполагается за счет источников, которые поступили из Международного валютного фонда, решить пять неотложных вопросов, — отметил Петр Порошенко.

Он озвучил эти вопросы:

Вопрос первый — это компенсация отсутствия индексации пенсий, которую не сделала действующая власть, де-факто ограбив пенсионеров. В качестве частичной компенсации в ноябре мы настаиваем на том, чтобы пенсионерам, получающим ниже средней пенсии, была выплачена 13-пенсия за счет этих средств и гарантированно своевременное проведение индексации;

Вопрос второй — это немедленное погашение задолженности перед военнослужащими, в том числе по денежному содержанию;

Вопрос третий — срочно профинансировать мероприятия по борьбе с ковидом за счет новосконцентрированных средств. А не финансировать автозаки и «Большое воровство», как это происходило в прошлом году;

Четвертое — мы настаиваем на решении вопроса субсидий. Количество домохозяйств, нуждающихся субсидий, на сегодняшний день составляет более 6 миллионов, а обеспечены только 2. Не оставлять народ один на один с этими проблемами подорожания газа, когда власть не закупила в свое время ни в подземные хранилища газ, ни обеспечила углем, создав кризис на энергетическом рынке, — заявил Петр Порошенко.

«Европейская Солидарность» также настаивает на защите интересов общин и местного самоуправления, на которое центральная власть пытается переложить ответственность за рост тарифов.