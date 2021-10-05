В правящей коалиции Латвии в понедельник была достигнута договоренность усилить ближайшее время коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш снова созвал на вторник заседание антикризисного совета и попросил всех найти возможности для удаленной работы.

Детали новых ограничений будут согласованы в ближайшие дни. Целью таких мероприятий является защита невакцинированного населения.

По оценке коалиционных партий, правительству следует также вновь обсудить возможности для ускорения вакцинации, в частности, организации поощрительных лотерей.

Правительство Латвии также рассматривает возможность снова ввести в стране чрезвычайное положение. На данный момент неизвестно, будет ли такой режим введен только в секторе здравоохранения или по всей стране. Из-за коронавируса чрезвычайное положение в Латвии объявляли уже дважды.

Кроме того, Кришьянис Кариньш также сказал, что маску в Латвии в общественных местах должны носить все люди, независимо от вакцинации.

За последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось более чем на 60%.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 4 229 пациентов, а 317 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 181 человека.