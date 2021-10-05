Михеил Саакашвили, находящийся в грузинском заключении, поблагодарил Владимира Зеленского за твердую позицию по его делу.

Об этом говорится в письме, опубликованном в Facebook Михеила Саакашвили.

Политик написал слова благодарности украинскому президенту за то, что он вступился за него.

— Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире, - пишет бывший грузинский президент.

Он добавил, что гордится работой с Зеленским.

— Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи, — обращается Михеил Саакашвили.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручился, что не забудет про Михеила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме.