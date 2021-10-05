Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение», основанная Михеилом Саакашвили, анонсировала масштабные акции протеста в Тбилиси.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Грузия Online.

Как заявил журналистам депутат парламента от «Единого национального движения» Леван Хабеишвили, главным требованием протестующих будет освобождение Саакашвили из заключения и назначение досрочных парламентских выборов.

— Мы готовимся ко второму туру (местных, — прим.) выборов, и до выборов будут масштабные акции. Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии. Главные требования — освобождение Михеила Саакашвили и досрочные выборы. Я хочу сказать обществу: мирно и спокойно подождем развития событий. Также подготовимся ко второму туру, в котором мы обязательно оформим победу, — сказал Леван Хабеишвили.

Заявление об этом он сделал возле тюрьмы в городе Рустави, где содержат Михеила Саакашвили.

Сегодня стало известно, что по требованию прокуратуры он лишен права на телефонные звонки. Адвокаты утверждают, что из тюрьмы ему запрещено связываться по телефону не только с журналистами, но и с членами семьи.

Напомним, Михеил Саакашвили, находящийся в грузинском заключении, поблагодарил Владимира Зеленского за твердую позицию по его делу.