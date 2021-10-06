Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест для члена «Национального корпуса» Олега Довбыша, подозреваемого в хулиганских действиях под зданием Офиса президента 14 августа.

Об этом сообщила пресс-служба «Национального корпуса».

Мера пресечения продлится до 28 октября. Другого участника, Дмитрия Кухарчука судья оставил под стражей, несмотря на то, что сторона обвинения не предоставила обоснование необходимости продлевать арест. Отмечается, что это связано с тем, что именно Кухарчук был инициатором акции на День флага, когда ветераны пытались задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому.

Олега Довбыша обвиняют в якобы избиения сотрудника полиции «заранее заготовленным предметом» — ногой. В свою очередь, Кухарчука обвиняют в якобы нанесении удара рукой «в неопределенную часть тела полицейского».

Напомним, что 14 августа на улице Банковой в Киеве произошли потасовки между полицией и «Национальным корпусом».